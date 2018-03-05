Сондерс бросил вызов Головкину, обвинив Альвареса в мошеничестве

Билли Джо Сондерс бросил вызов Геннадию Головкину.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс возмутился последними новостям относительно допингового скандала, в который попал Сауль Альварес.

Сондерс выложил фотографию Канело в свой Instagram, где видно, как изменилась мышечная масса боксера за последние годы. Британец назвал Альвареса мошенником, а также бросил вызов Геннадию Головкину:

"Ты допинговый мошенник, ты не мог так набрать массу. Головкин, давай устроим бой", – заявил Сондерс.

Напомним, что Альварес провалил допинг пробу, в крови боксера обнаружили кленбутерол. С помощью этого препарата можно быстрее наращивать мышечную массу и сжигать жир.

Также Канело заявил, что сдаст все тесты, чтобы доказать свою невиновность.

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