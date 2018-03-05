Сондерс бросил вызов Головкину, обвинив Альвареса в мошеничестве
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс возмутился последними новостям относительно допингового скандала, в который попал Сауль Альварес.
Сондерс выложил фотографию Канело в свой Instagram, где видно, как изменилась мышечная масса боксера за последние годы. Британец назвал Альвареса мошенником, а также бросил вызов Геннадию Головкину:
"Ты допинговый мошенник, ты не мог так набрать массу. Головкин, давай устроим бой", – заявил Сондерс.
Напомним, что Альварес провалил допинг пробу, в крови боксера обнаружили кленбутерол. С помощью этого препарата можно быстрее наращивать мышечную массу и сжигать жир.
Также Канело заявил, что сдаст все тесты, чтобы доказать свою невиновность.
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