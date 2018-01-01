Хирн: Бой Джошуа и Уайлдера неизбежен

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн обратился к Деонтею Уайлдеру.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн поделился впечатлениями от поединка Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса, а также рассказал о возможности проведения боя его клиента с американским чемпионом по версии WBC:

"В субботу была отличная битва, в которой Деонтей показал волю к победе. До пятого раунда он едва ли побеждал и мог быть побежденным в седьмом, но Уайлдер собрался и хорошо закончил вечер.

Бой Уайлдера с Джошуа неизбежен, но Энтони нужно победить 31 марта – сейчас он сосредоточен на бою с Джозефом Паркером. Думаю, поединок с Паркером будет таким же жестким, как потенциальный бой с Уайлдером, поэтому не стоит расслабляться", – приводит слова Хирна ресурс Boxing Scene.

Кроме того промоутер обратился к Уайлдеру, призвав Деонтея быть терпеливее:

"Не беспокойся, Джошуа хочет драться с тобой – его послужной список говорит сам за себя.

Поединок с Паркером – второй объединительный бой Энтони за всего 20 боев на профессиональном ринге. Некоторые говорят про объединение поясов и едином чемпионе-тяжеловесе по всем версиям, но что они на самом деле сделали для этого? Мы будем рады видеть Деонтея Уайлдера 31 марта на встрече Джошуа с Паркером. Это будет особенный вечер", – заявил Хирн.

Напомним, что Энтони Джошуа ближайший свой бой проведет против Джозефа Паркера, который запланирован на 31-е марта и должен пройти в Кардиффе.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что победа Джошуа над Кличко – не заслуга Энтони. Также промоутер Уайлдера считает, что поединок Деонтея и Энтони Джошуа – это опасно.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!