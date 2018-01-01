Стало известно, когда Пакьяо планирует вернуться на ринг

Мэнни Пакьяо проведет свой следующий бой в Малайзии.

Бывший чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо планирует вернуться на ринг в мае или же апреле нынешнего года. Как сообщает ресурс ABS-CBN, 39-летний филиппинец подтвердил, что не будет боксировать в андеркарде боя Джеффа Хорна и Теренса Кроуфорда, который запланирован на 14 апреля.

Отмечается, что точные даты и имя соперника Пакьяо пока что неизвестны. Однако боксер подтвердил, что следующий бой пройдет в Малайзии, а среди потенциальных оппонентов Мэнни рассматривает кандидатуры чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукаса Матиссе и экс-чемпиона WBC и WBA Дэнни Гарсии.

Также среди потенциальных соперников филиппинца фигурировало имя Майка Альварадо, бой с которым должен был состоятся как раз-таки 14 апреля.

Ранее сообщалось, что Мэнни Пакьяо может отказаться от услуг своего тренера.

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