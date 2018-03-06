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Усик показал, чем занимается в Барселоне помимо тренировок

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Усик показал дом, часть тренировок и поход на футбол.
Александр Усик и Сергей Ватаманюк
Александр Усик и Сергей Ватаманюк

Украинский чемпион WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик опубликовал развлекательную часть подготовки в Барселоне к финальному поединку Всемирной суперсерии бокса с чемпионом IBF и WBA Муратом Гассиевым.

Украинец показал танцы на тренировках и отдых, в том числе поход на матч Барселоны. Причем это только тизер, а полное видео Усик анонсировал в ближайшем будущем.

"Решили немного приоткрывать занавес и показать чем мы еще занимаемся, помимо серьезных и плотных тренировок", – подписал видео украинец.

Ранее Александр Усик поделился мнением о своем сопернике Мурате Гассиеве.

Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором наш боксер встретится с россиянином, состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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Теги: Александр Усик, бокс, видео, вне игры
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Комментариев (3)
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кАклы быдЛо  (аноним)  07.03.2018, 00:14
Оценка:  0
кАклы быдЛо
гость (аноним) 06.03.2018, 21:24 Слышь, каКЛОмОрдый, не погань язык Пушкина и Гоголя, используй свою рагульскуЮ бЫдлОмОву))) А "москвич" в реале такое же кАКлОдеРьмо, как и ты)))))
гость  (аноним)  06.03.2018, 21:24
Оценка:  0
гость
20-35 че пасёшься здесь козломордый а? Ты танцор?
Москвич  (аноним)  06.03.2018, 20:35
Оценка:  0
Москвич
Перетанцует он нашего Мурата....
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