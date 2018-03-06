Усик показал, чем занимается в Барселоне помимо тренировок

Усик показал дом, часть тренировок и поход на футбол.

Украинский чемпион WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик опубликовал развлекательную часть подготовки в Барселоне к финальному поединку Всемирной суперсерии бокса с чемпионом IBF и WBA Муратом Гассиевым.

Украинец показал танцы на тренировках и отдых, в том числе поход на матч Барселоны. Причем это только тизер, а полное видео Усик анонсировал в ближайшем будущем.

"Решили немного приоткрывать занавес и показать чем мы еще занимаемся, помимо серьезных и плотных тренировок", – подписал видео украинец.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) Мар 6, 2018 в 6:42 PST

Ранее Александр Усик поделился мнением о своем сопернике Мурате Гассиеве.

Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором наш боксер встретится с россиянином, состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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