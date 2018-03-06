Усик показал, чем занимается в Барселоне помимо тренировок
Украинский чемпион WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик опубликовал развлекательную часть подготовки в Барселоне к финальному поединку Всемирной суперсерии бокса с чемпионом IBF и WBA Муратом Гассиевым.
Украинец показал танцы на тренировках и отдых, в том числе поход на матч Барселоны. Причем это только тизер, а полное видео Усик анонсировал в ближайшем будущем.
"Решили немного приоткрывать занавес и показать чем мы еще занимаемся, помимо серьезных и плотных тренировок", – подписал видео украинец.
Ранее Александр Усик поделился мнением о своем сопернике Мурате Гассиеве.
Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором наш боксер встретится с россиянином, состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).
Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!
Полная версия правил