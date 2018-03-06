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Головкин продолжает готовиться к бою с Альваресом – промоутер

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Команда Геннадия Головкина будет ждать результатов следующих тестов.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер заявил, что несмотря на положительную допинг-пробу его соперника Сауля Альвареса, в программе подготовки казахстанца ничего не меняется.

Головкин будет готовиться к бою 5 мая до тех пор, пока Атлетическая комиссия штата Невада не сообщит что-то важное.

"Геннадий продолжает готовиться к поединку с Альваресом, в его программе ничего не поменяется, если мы не узнаем что-то важное от Атлетической комиссии штата Невада. Головкин и вся его команда всегда выступали за чистые бои, так что подождем других допинг-проб Сауля, а потом будем принимать решение, основываясь на результатах анализов", – цитирует Леффлера Boxingscene.

Ранее сообщалось, что Альварес сдаст все необходимые тесты, чтобы доказать свою невиновность. Бой-реванш Головкин - Альваерс запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, допинг, бокс, бой, реванш
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Комментариев (1)
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ciko42    06.03.2018, 12:02
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ciko42
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