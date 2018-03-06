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Альварес сделал заявление после проваленного допинг-теста

Комментариев: 3
Канело готов сдать все тесты, чтобы доказать свою невиновность.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал результаты своего допинг-теста, которые оказались положительными.

По словам Канело, он удивлен таким результатом, поэтому готов сдать все необходимые тесты, чтобы доказать невиновность.

"Я уважаю спорт. Я очень удивлен и обеспокоин случившимся. Потому что подобное со мной никогда не происходило. Я сдам все тесты, которые смогут разъяснить эту неловкую ситуацию. И я надеюсь, что в конце концов правда восторжествует", - сказал Альварес.

Напомним, реванш Головкин - Альварес запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что реванш с Альваресом – важнейший бой в его карьере.

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Теги: Сауль Альварес, Геннадий Головкин, допинг, реванш, бой, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.03.2018, 12:23
Оценка:  0
гость
Какой допинг? Он же не Россиянин!!!
петенька  (аноним)  06.03.2018, 11:47
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
гость  (аноним)  06.03.2018, 11:27
Оценка:  0
гость
Любой из нас может случайно провалить тест на кленбутерол. Я раздосадован. Боссы не довольны, но скоро все уладят. Ставки слишком велики!
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