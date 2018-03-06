Альварес сделал заявление после проваленного допинг-теста

Канело готов сдать все тесты, чтобы доказать свою невиновность.

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал результаты своего допинг-теста, которые оказались положительными.

По словам Канело, он удивлен таким результатом, поэтому готов сдать все необходимые тесты, чтобы доказать невиновность.

"Я уважаю спорт. Я очень удивлен и обеспокоин случившимся. Потому что подобное со мной никогда не происходило. Я сдам все тесты, которые смогут разъяснить эту неловкую ситуацию. И я надеюсь, что в конце концов правда восторжествует", - сказал Альварес.

Напомним, реванш Головкин - Альварес запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе на арене T-Mobile.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что реванш с Альваресом – важнейший бой в его карьере.

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