Бесценная реакция Ring Girls на нокаут в бою Уайлдер - Ортис

Американец Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в Нью-Йорке 3 марта в красочном бою, нокаутировав кубинца в десятом раунде.

Пока публика радовалась зрелищному нокауту, камера выхватила двух Ring Girls, который были шокированы нокаутирующим ударом Уайлдера. А вы никогда не задумывались, как девушки реагируют на нокауты в боксе?

The Corona Girls react to Deontay Wilder's KO of Luis Ortiz. @SamanthaKumiko #WilderOrtiz #Boxing #Boxeo pic.twitter.com/b2CgBjf4WW