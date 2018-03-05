Боксера ограбили девушки в ночном клубе, пока он избивал посетителей

Джермелл Чарло попал в неприятную историю в США.

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло оказался обворованным в ночном клубе.

По информации полиции, Чарло со своими друзьями ввязался в драку. На это время они оставили на своем столике без присмотра сумку Louis Vuitton по цене более 5 тыс. долларов, в которой находились наличные на сумму 40 тыс. долларов и драгоценности общей стоимостью более 115 тыс. долларов.

По данным полиции ценности похитили пять девушек, которые выждали момент, когда боксер увлекся дракой, забрали сумку и скрылись из клуба.

Ранее сообщалось, что Джуру заплатил мошенникам огромную сумму за аренду несуществующего дома.

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