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Боксера ограбили девушки в ночном клубе, пока он избивал посетителей

Комментариев: 3
Джермелл Чарло попал в неприятную историю в США.
Джермелл Чарло
Джермелл Чарло
Boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло оказался обворованным в ночном клубе.

По информации полиции, Чарло со своими друзьями ввязался в драку. На это время они оставили на своем столике без присмотра сумку Louis Vuitton по цене более 5 тыс. долларов, в которой находились наличные на сумму 40 тыс. долларов и драгоценности общей стоимостью более 115 тыс. долларов.

По данным полиции ценности похитили пять девушек, которые выждали момент, когда боксер увлекся дракой, забрали сумку и скрылись из клуба.

Ранее сообщалось, что Джуру заплатил мошенникам огромную сумму за аренду несуществующего дома.

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Теги: Джермелл Чарло, бокс
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Комментариев (3)
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ВолодяГрОЙсман    06.03.2018, 00:22
Оценка:  0
ВолодяГрОЙсман
Заповеди каждой настоящей женщины:Время-деньги.Если видишь деньги-не теряй времени.
русский  (аноним)  05.03.2018, 22:37
Оценка:  0
русский
Отсосу член у этого красавчика. Хочу в пуканчик.
гость  (аноним)  05.03.2018, 21:39
Оценка:  0
гость
В косметичке боксера, отобранной ранее у ночных байк, ой, бабоволков, лежали драгоценности
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