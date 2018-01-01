Я хочу бой Уайлдера и Джошуа, но это опасно – промоутер

Промоутер Деонтея Уайлдера прокомментировал возможный бой про Энтони Джошуа.

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера Лу Дибелла намерен организовать поединок против Энтони Джошуа, который владеет титулами по версиям WBA, IBF и IBO:

"Когда Джошуа будет смотреть седьмой раунд боя Уайлдер – Ортис, он скажет: "Да-да! Окей! Я уложу этого парня". А потом он посмотрит десятый раунд и подумает: "Наверное, я не хочу этого".

Я хочу поединок Уайлдера и Джошуа. Опасно ли это? Конечно, ведь в деле два тяжеловеса, у которых мощные удары. Но я знаю, что если Деонтей попадет по Джошуа так, как по нему попал Кличко – Джошуа не встанет. А если встанет, то упадет снова", – приводит слова Лу Дибелла ресурс BoxingScene.

Напомним, что на выходных Деонтей Уайлдер защитил чемпионский титул по версии WBC, нокаутировав Луиса Ортиса в 10-м раунде. Смотрите также видео нокаута от Деонтея Уайлдера.

Ранее Джозеф Паркер показал, как следил за боем Уайлдер – Ортис.

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