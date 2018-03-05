Паркер показал, как следил за боем Уайлдер – Ортис

Новозеландский боксер вместе со своей командой наблюдали за поединком между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер не упустил возможности посмотреть вечер бокса Уайлдер – Ортис.

Об этом новозеландец отрапортовал в социальной сети Twitter, опубликовав видео, где он и его команда наблюдает за боем.

Кто знает, ведь может уже в ближайшее время он встретится в ринге с кем-то из них. Однако судя по реакции, можно сделать вывод, что Джозеф Паркер поддерживал Луиса Ортиса. Поединок завершился в пользу Деонтея Уайлдера.

Сам боксер из Новой Зеландии в скором времени встретится с Энтони Джошуа в объединительном бою, который пройдет 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

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