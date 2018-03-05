Паркер показал, как следил за боем Уайлдер – Ортис
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер не упустил возможности посмотреть вечер бокса Уайлдер – Ортис.
Об этом новозеландец отрапортовал в социальной сети Twitter, опубликовав видео, где он и его команда наблюдает за боем.
Watch @joeboxerparker's reaction to @BronzeBomber's victory. @anthonyfjoshua @EddieHearn @MatchroomBoxing @SkySportsBoxing #JoshuaParker #March31 pic.twitter.com/FuvTEB45bc— Duco Events (@DucoEvents) March 5, 2018
Кто знает, ведь может уже в ближайшее время он встретится в ринге с кем-то из них. Однако судя по реакции, можно сделать вывод, что Джозеф Паркер поддерживал Луиса Ортиса. Поединок завершился в пользу Деонтея Уайлдера.
Сам боксер из Новой Зеландии в скором времени встретится с Энтони Джошуа в объединительном бою, который пройдет 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).
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