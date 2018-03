Леннокс Льюис приравнял бой Уайлдер-Ортис к поединку Джошуа-Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис считает, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер в поединке против Луиса Ортиса продемонстрировал качества, в наличии которых у него многие сомневались, и это делает его возможный поединок против Энтони Джошуа намного более интересным.

"Бой против Ортиса имеет для Уайлдера то же значение, что имел бой против Кличко для Энтони Джошуа. Он находился на грани поражения, но продемонстрировал мужество и собранность.

Лично у меня теперь поединок Уайлдер-Джошуа теперь вызывает гораздо больше интереса. Хотя у Джошуа пока еще есть свои дела, с которыми надо разобраться", - написал Льюис у себя в Twitter.

This fight will do for Wilder what the Klitschko fight did for AJ.He showed heart and composure at the brink of defeat. It only makes me want to see Wilder and Joshua that much more.. but AJ has his own business to take care of. #wilderortiz