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Леннокс Льюис приравнял бой Уайлдер-Ортис к поединку Джошуа-Кличко

Комментариев: 1
Возможная встреча Уайлдера с Джошуа ожидается еще больше.
Уайлдер - Ортис
Уайлдер - Ортис
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис считает, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер в поединке против Луиса Ортиса продемонстрировал качества, в наличии которых у него многие сомневались, и это делает его возможный поединок против Энтони Джошуа намного более интересным.

"Бой против Ортиса имеет для Уайлдера то же значение, что имел бой против Кличко для Энтони Джошуа. Он находился на грани поражения, но продемонстрировал мужество и собранность.

Лично у меня теперь поединок Уайлдер-Джошуа теперь вызывает гораздо больше интереса. Хотя у Джошуа пока еще есть свои дела, с которыми надо разобраться", - написал Льюис у себя в Twitter.

Напомним, американец Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в Нью-Йорке 3 марта в красочном бою.

Смотрите также полное видео боя Уайлдер – Ортис.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
ШКИПЕР*    04.03.2018, 22:45
Оценка:  0
ШКИПЕР*
Джошуа-Уайлдер....звучит то как.
ради того чтоб посмотреть такой бой стоит жить)
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