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Уайлдер - Ортис: статистика ударов

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Статистика выброшенных и нанесенных ударов боя Уайлдер - Ортис.
Уайлдер - Ортис: статистика ударов
Уайлдер - Ортис: статистика ударов
Getty Images

Американец Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в Нью-Йорке 3 марта в красочном бою.

Согласно компьютерной статистике выброшенных и нанесенных ударов Compubox, Уайлдер бил точнее, тогда как Ортис выбрасывал больше ударов.

Правда, именно усталость Ортиса, выложившегося в 7-8 раундах, заложила фундамент его поражения. Именно в последних двух раундах точность попадания силовых ударов Уайлдера по малоподвижной мишени достигла и превысила 50%. А вот в предыдущих, сложных для чемпиона раундах, стоит отметить его неплохую работу джебом, позволившую ему тогда выстоять .

Landed - точные, thrown - выброшенные, power punches - силовые

Ранее сообщалось, что Ортис выигрывал у Уайлдера в записках судьей на момент остановки боя.

Смотрите также полное видео боя Уайлдер – Ортис.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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