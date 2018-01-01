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Стало известно, когда Ковалев может вернуться на ринг

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Сергей Ковалев может вновь выступить в Мэдисон Сквер Гарден.
Ковалев - Михалкин
Ковалев - Михалкин
twitter.com/HBOboxing

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев, который победил поединке с Игорем Михалкиным, может вернуться на ринг летом 2018 года, сообщила промоутер боксера Кэти Дува.

"Мы всегда знали, что бой с Михалкиным будет для Сергея жестким тестом, несмотря на то, что СМИ недооценивали Игоря. Он левша, он может боксировать и двигаться, и он русский.

Мы знали, что он предоставит возможность Сергею пройти еще один тест. Боксеры вроде Михалкина всегда заставляют тебя изо всех сил выкладываться. В итоге Сергей одержал победу.

Рассчитываю, что Сергей вернется в "Мэдисон Сквер Гарден" в июле, но точно даты нет", - сказала Дува rsport.ru.

Смотрите также полное видео боя Ковалев – Михалкин.

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Теги: Сергей Ковалев, Игорь Михалкин, бокс
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