Стало известно, когда Ковалев может вернуться на ринг

Сергей Ковалев может вновь выступить в Мэдисон Сквер Гарден.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев, который победил поединке с Игорем Михалкиным, может вернуться на ринг летом 2018 года, сообщила промоутер боксера Кэти Дува.

"Мы всегда знали, что бой с Михалкиным будет для Сергея жестким тестом, несмотря на то, что СМИ недооценивали Игоря. Он левша, он может боксировать и двигаться, и он русский.

Мы знали, что он предоставит возможность Сергею пройти еще один тест. Боксеры вроде Михалкина всегда заставляют тебя изо всех сил выкладываться. В итоге Сергей одержал победу.

Рассчитываю, что Сергей вернется в "Мэдисон Сквер Гарден" в июле, но точно даты нет", - сказала Дува rsport.ru.

Смотрите также полное видео боя Ковалев – Михалкин.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!