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Трояновский: Михалкин заставил Ковалева понервничать, промахиваться, переживать

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Экс-чемпион мира поделился мнением о бое своих соотечественников.
Эдуард Трояновский
Эдуард Трояновский
orel.kp.ru

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский прокомментировал победу чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева в поединке с Игорем Михалкиным.

"Михалкин оказался намного больше конкурентоспособным, чем многие ждали. Поначалу было впечатление, что будет раунд-два. А на самом деле Игорь заставил Серегу понервничать, промахиваться, переживать.

Мы не можем сказать, что соперники разного уровня, пока мы не увидим их в бою. Порой бывает, что по статистике один сильнее, а когда начинается бой, то совсем другая картина", – сказал Трояновский Р-Спорт.

Смотрите также полное видео боя Ковалев – Михалкин.

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Теги: Эдуард Трояновский, Сергей Ковалев, Игорь Михалкин, бокс
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