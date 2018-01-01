Трояновский: Михалкин заставил Ковалева понервничать, промахиваться, переживать

Экс-чемпион мира поделился мнением о бое своих соотечественников.

Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский прокомментировал победу чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергея Ковалева в поединке с Игорем Михалкиным.

"Михалкин оказался намного больше конкурентоспособным, чем многие ждали. Поначалу было впечатление, что будет раунд-два. А на самом деле Игорь заставил Серегу понервничать, промахиваться, переживать.

Мы не можем сказать, что соперники разного уровня, пока мы не увидим их в бою. Порой бывает, что по статистике один сильнее, а когда начинается бой, то совсем другая картина", – сказал Трояновский Р-Спорт.

Смотрите также полное видео боя Ковалев – Михалкин.

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