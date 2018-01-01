Уайлдер: Я готов к объединению титулов

Американский боксер после боя с кубинцем Луисом Ортисом поделился планами на будущее.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, который успешно провел защиту своего пояса в поединке с Луисом Ортисом, намерен объединить титулы.

"Ортис – хитрый и сильный боксер, благодаря которому удалось устроить отличное шоу, но я смог взять верх над Луисом и показал всем, соперников какого уровня мне по силам побеждать.

Сейчас моя цель – завоевать новые пояса, и я готов к объединению титулов. Моя победа укрепила позиции для достижения поставленных целей", – сказал Уайлдер после боя изданию The Ring.

Ранее сообщалось, что Ортис выигрывал у Уайлдера в записках судьей на момент остановки боя.

Смотрите также полное видео боя Уайлдер – Ортис.

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