Леннокс Льюис: Бой Уайлдер – Ортис имеет то же значение, что Джошуа – Кличко

Легендарный британец поделился своим мнением о бое Уайлдер – Ортис.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис считает, что чемпион WBC Деонтей Уайлдер в поединке против Луиса Ортиса продемонстрировал качества, в наличии которых у него многие сомневались, и это делает его возможный поединок против Энтони Джошуа намного более реальным.

"Бой против Ортиса имеет для Уайлдера то же значение, что имел бой против Кличко для Энтони Джошуа. Он находился на грани поражения, но продемонстрировал мужество и собранность.

Лично у меня теперь поединок Уайлдер – Джошуа теперь вызывает гораздо больше интереса. Хотя у Джошуа пока еще есть свои дела, с которыми надо разобраться", – написал Льюис у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что Уайлдер победил Ортиса нокаутом в ярком бою.

Смотрите также полное видео боя Уайлдер – Ортис.

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