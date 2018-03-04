Ортис выигрывал у Уайлдера в записках судьей на момент остановки боя

Чемпион WBC в супертяжелом весе успешно провел защиту своего пояса в поединке с кубинцем.

В Бруклине (Нью-Йорк, США) 3 марта на арене Barclays Center состоялся большой вечер профессионального бокса, в рамках которого чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер провел защиту своего пояса в поединке с Луисом Ортисом.

Поединок продлился 10 раундов и был остановлен рефери – победу техническим нокаутом одержал Уайлдер, который дважды по ходу боя (в пятом и десятом раундах) отправлял Ортиса в нокдаун.

Интересным является тот факт, что на момент остановки боя по очкам с минимальным перевесом выигрывал именно кубинский боксер.

Смотрите также полное видео боя Уайлдер – Ортис.

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