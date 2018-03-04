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Ортис выигрывал у Уайлдера в записках судьей на момент остановки боя

Комментариев: 6
Чемпион WBC в супертяжелом весе успешно провел защиту своего пояса в поединке с кубинцем.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Getty Images

В Бруклине (Нью-Йорк, США) 3 марта на арене Barclays Center состоялся большой вечер профессионального бокса, в рамках которого чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер провел защиту своего пояса в поединке с Луисом Ортисом. 

Поединок продлился 10 раундов и был остановлен рефери – победу техническим нокаутом одержал Уайлдер, который дважды по ходу боя (в пятом и десятом раундах) отправлял Ортиса в нокдаун.

Интересным является тот факт, что на момент остановки боя по очкам с минимальным перевесом выигрывал именно кубинский боксер.

Смотрите также полное видео боя Уайлдер – Ортис.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, статистика ударов, бокс
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Комментариев (6)
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петенька  (аноним)  04.03.2018, 11:37
Оценка:  +2
петенька
Толстый пуканчик Артиста, который упал громко, мне напоминаем пукан узкого сритязя повоткина. Надеюсь, когда Джошуа закончит с Паркером, настанет черед витизя)))))).
Huper!    04.03.2018, 11:14
Оценка:  +4
Huper!
Вы смотрите от куда инфу копируете? В записках лидирует Уайлдер
петенька  (аноним)  04.03.2018, 11:12
Оценка:  +3
петенька
А в следующем поединке красавчик так же грубо нокаутирует узколобое недоразумение от бокса, танцора витязя поветкина. Надеюсь этот кусок дерьма будет так же громко падать, как и Артист))))))).
Huper!    04.03.2018, 11:15
Оценка:  0
Huper!
Поветкин по линии WBA идет. Ну ты хоть думай что пишешь.
сергос    04.03.2018, 11:09
Оценка:  +4
сергос
бигмир, глаза разуй. смотри внимательно на записки.
гость  (аноним)  04.03.2018, 11:02
Оценка:  +6
гость
Хлопці, в усіх трьох записках лідирує Уайлдер!!!!
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