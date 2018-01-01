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Брук нокаутировал Рабченко и завоевал пояс WBC Silver

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Британец одержал первую победу после нескольких поражений кряду.
Келл Брук
Келл Брук
BoxingScene.com

В Шеффилде (Великобритания) 3 марта прошел масштабный вечер бокса, в рамках которого первый бой после двух поражений кряду провел бывший чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Келл Брук.

Соперником британца стал представитель Беларуси Сергей Рабченко. На кону встречи стоял титул по версии WBC Silver.

По итогам досрочно завершившегося поединка обладателем чемпионского пояса стал Брук, который во втором раунде нокаутировал Рабченко и одержал первую победу после нескольких поражений кряду.

Отметим, что для Сергея это стало первым поражением после нескольких выигранных подряд боев.

Ранее сообщалось, что южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав украинца Кучера.

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Теги: Келл Брук, титул, WBC, бокс
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