Переключиться на мобильную версию

Ковалев – Михалкин: видео боя

Комментариев: 0
Ковалев защитил титул по версии WBO, победив Михалкина. Смотрите видео боя Ковалев – Михалкин.
Ковалев – Михалкин: видео боя
Ковалев – Михалкин: видео боя

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев успешно провел защиту титула. Соперником Ковалева был его соотечественник Игорь Михалкин.

Поединок завершился в седьмом раунде – Ковалев к середине боя смог захватить преимущество и нанес своему сопернику несколько рассечений, Михалкин начал пропускать много ударов, и судья принял решение остановить бой.

Смотрите полное видео боя Ковалев – Михалкин:

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Сергей Ковалев, Игорь Михалкин, видео боя, видео, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь