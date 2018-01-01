Ковалев – Михалкин: видео боя

Ковалев защитил титул по версии WBO, победив Михалкина. Смотрите видео боя Ковалев – Михалкин.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев успешно провел защиту титула. Соперником Ковалева был его соотечественник Игорь Михалкин.

Поединок завершился в седьмом раунде – Ковалев к середине боя смог захватить преимущество и нанес своему сопернику несколько рассечений, Михалкин начал пропускать много ударов, и судья принял решение остановить бой.

Смотрите полное видео боя Ковалев – Михалкин:

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