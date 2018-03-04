Бивол нокаутировал Барреру

Российский боксер защитил титул WBA.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) успешно прошел барьер первой защиты титула, относительно легко победив непростого кубинца Салливана Барреру (21-2, 14 КО).

Тактическое противостояние, в котором явно лучше по части азов и ударной мощи был чемпион, продлилось все 12 раундов. Во 2-м из-за столкновения головами у Бивола открылось рассечение над правым глазом, которое, однако, не очень обеспокоило чемпиона в дальнейшем.

В 4-й трехминутке Дмитрий потряс визави хуком слева в подбородок, добавив прямым справа. Кубинец справился с критической ситуацией.

В дальнейшем действующий из-за уверенного джеба россиянин неоднократно потрясал противника, однако не так, чтобы тот был прямо-таки "на гране". Преимущество Бивола было отчетливым. Баррера пытался контрить Дмитрия, имел с этим некоторый успех, но без влияния на общую картину боя. Салливан так и не решился рисковать побольше.

А 12-м раунде Дмитрий его все же подловил комбинацией и нокаутировал. Баррера поднялся до конца счета, но выглядел не готовым продержаться несколько секунд до финального гонга.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев защитил титул чемпиона WBO, победив соотечественника Игоря Михалкина.

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