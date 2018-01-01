Деревянченко бросил вызов Чарло, Головкину и Альваресу

Украинский боксер готов к любому бою ради завоевания чемпионского титула.

Украинский средневес (до 72,6 кг) Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) победил джорнимена Дашона Джонсона (22-23-7, 7 КО) из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер − Ортис.

После победы украинец заявил, что готов ко встрече с лучшими средневесами мира.

"Я готов ко встрече с Головкиным, Альваресом или даже (Жермалом) Чарло. Готов ко всем топовым средневесам. Не важно, кто именно. Главное, чтобы на кону боя был чемпионский титул.

Отдам все ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших. Устал ждать титульного боя", −сказал Деревянченко.

Напомним, в августе 2017-го в поединке с Туреано Джонсоном (20-2, 14 КО) из Багамских Островов украинец завоевал статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии IBF, одержав досрочную победу.

Ранее сообщалось, что южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав украинца Кучера.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!