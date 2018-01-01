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Деревянченко бросил вызов Чарло, Головкину и Альваресу

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Украинский боксер готов к любому бою ради завоевания чемпионского титула.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
BoxingScene.com

Украинский средневес (до 72,6 кг) Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) победил джорнимена Дашона Джонсона (22-23-7, 7 КО) из США в рамках андеркарда шоу Уайлдер − Ортис.

После победы украинец заявил, что готов ко встрече с лучшими средневесами мира.

"Я готов ко встрече с Головкиным, Альваресом или даже (Жермалом) Чарло. Готов ко всем топовым средневесам. Не важно, кто именно. Главное, чтобы на кону боя был чемпионский титул.

Отдам все ради завоевания чемпионского титула. Готов к поединкам против лучших. Устал ждать титульного боя", −сказал Деревянченко.

Напомним, в августе 2017-го в поединке с Туреано Джонсоном (20-2, 14 КО) из Багамских Островов украинец завоевал статус обязательного претендента на чемпионский титул по версии IBF, одержав досрочную победу.

Ранее сообщалось, что южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав украинца Кучера.

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Теги: Сергей Деревянченко, вызов, Сауль Альварес, Геннадий Головкин, бокс
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