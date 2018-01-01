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Южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав украинца Кучера

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Украинский боксер не сумел завоевать чемпионский титул.
Кевин Лерена
Кевин Лерена
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии IBO в тяжелом весе Кевин Лерена (20-1, 9 КО) провел дебютную защиту титула в поединке с опытнейшим боксером из Украины Дмитрием Кучером (24-3-1, 18 КО) и одержал уверенную победу единогласным судейским решением.

Первый раунд прошел в позиционной борьбе – чемпион-левша работал вторым номером, украинец неспешно прессинговал. За 30 секунд до окончания 2-го раунда Лерена потряс Кучера левым свингом, но развить успех не сумел. 

До экватора боя практически в каждом раунде минимальное преимущество было за хозяином ринга – украинец работал слишком прогнозировано – неспешно прессинговал, перекрывшись блоком, работая через джеб.

Лерена превосходил Кучера в маневренности и в скорости рук. Украинец до конца боя так и не сумел приспособиться к контр-атакующей манере африканца.

В 6-м раунде Лерена замедлился, и Кучер заработал активнее. Конец раунда прошел в ярком размене, но снова в пользу боксера из Африки.

К чести украинца, он до финального гонга пытался переломить ход неудачно складывающегося боя, даже поработал в правосторонней стойке. Правда, без особых дивидендов.

Судейский вердикт: 119:109, 119:109 и 117:111 – все в пользу Лерены.

Ранее сообщалось, что Деревянченко уверенно победил Джонсона.

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Теги: Дмитрий Кучер, IBO, тяжелый вес, бокс
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