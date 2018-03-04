Уайлдер - Ортис: видео всех нокдаунов боя

Луис Ортис пять раз оказывался на канвасе ринга в поединке с Деонтеем Уайлдером.

Американец Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в Нью-Йорке 3 марта в красочном бою.

Ортис пять раз побывал на канвасе, но при этом один раз он споткнулся, раз его бросил туда Уайлдер руками, а еще трижды это был нокдаун – после последнего раза рефери остановил бой.

В пятом раунде Уайлдер неожиданно взорвался контратакой и отправил Ортиса на настил ринга коронным правым прямым, правда, случилось это за 10 секунд до конца раунда, поэтому от неприятностей кубинца спас гонг.

Спустя два раунда, в седьмом, уже Ортис был близок к победе, зажав Уайлдера у канатов и почти минуту избивая чемпиона разнообразными ударами.

В десятом раунде Уайлдер снова потряс кубинца, но в этот раз сделал это в начале раунда, поэтому у него хватило времени, чтобы дважды отправить в нокдаун Ортиса и после второго падения рефери остановил бой.

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