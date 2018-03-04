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Уайлдер - Ортис: видео всех нокдаунов боя

Комментариев: 2
Луис Ортис пять раз оказывался на канвасе ринга в поединке с Деонтеем Уайлдером.
Видео нокдаунов в бою Уайлдер - Ортис
Видео нокдаунов в бою Уайлдер - Ортис
Getty Images

Американец Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в Нью-Йорке 3 марта в красочном бою.

Ортис пять раз побывал на канвасе, но при этом один раз он споткнулся, раз его бросил туда Уайлдер руками, а еще трижды это был нокдаун – после последнего раза рефери остановил бой.

В пятом раунде Уайлдер неожиданно взорвался контратакой и отправил Ортиса на настил ринга коронным правым прямым, правда, случилось это за 10 секунд до конца раунда, поэтому от неприятностей кубинца спас гонг.

Спустя два раунда, в седьмом, уже Ортис был близок к победе, зажав Уайлдера у канатов и почти минуту избивая чемпиона разнообразными ударами.

В десятом раунде Уайлдер снова потряс кубинца, но в этот раз сделал это в начале раунда, поэтому у него хватило времени, чтобы дважды отправить в нокдаун Ортиса и после второго падения рефери остановил бой.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Деонтей Уайлдер, бокс, видео нокаута
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Комментариев (2)
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Потому_что    04.03.2018, 11:02
Оценка:  0
Потому_что
А Уалдер не такой уж грозный, физуха слабая, я думаю у Джошуа есть много шансов.
SoulKeeper    04.03.2018, 10:32
Оценка:  +1
SoulKeeper
Не фартануло Кинг Конгу.
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