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Уайлдер - Ортис: видео боя

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Деонтей Уайлдер победил Луиса Ортиса нокаутом в ярком бою. Смотрите видео боя Уайлдер - Ортис 3 марта в Нью-Йорке.
Видео боя Уайлдер - Ортис
Видео боя Уайлдер - Ортис
Getty Images

Американец Деонтей Уайлдер защитил свой титул чемпиона WBC в бою против Луиса Ортиса 3 марта в Нью-Йорке.

В десятом раунде Уайлдер потряс кубинца в начале раунда, поэтому у него хватило времени, чтобы дважды отправить в нокдаун Ортиса и после второго падения рефери остановил бой.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс, Луис Ортис
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