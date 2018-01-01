Ковалеву потребовалось семь раундов для победы над Михалкиным

Сергей Ковалев защитил титул чемпиона WBO, победив соотечественника Игоря Михалкина.

В Нью-Йорке на знаменитой арене театра "Madison Square Garden" чемпион в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев проводил первую защиту своего титула в бою со своим соотечественником Игорем Михалкиным. Букмекеры и эксперты в один голос прогнозировали легкую победу Ковалева, причем в первой половине боя.

Ковалев захватил инициативу в первых двух раундах, несколько раз четко попав по корпусу и в голову Михалкина. Казалось, что бой завершится быстро. Однако Игорь сумел прийти в себя, показав, что и он не "мальчик для битья". Михалкин сильнее оппонента провел следующие пару-тройку раундов.

В дебюте пятого раунда Сергей нанес точный "левый сбоку", а потом последовали еще несколько акцентированных ударов. После чего Михалкин "поплыл". Ощущалось, что Игорь выкладывается на полную и работает на пределе возможностей. В тоже время Ковалев боксирует без особых трудностей, как будто проводит тренировочный спарринг.

В шестом раунде Михалкин "заработал" рассечение под правым глазом, которое уже в следующей трехминутке не позволило боксеру продолжать бой. Таким образом, Ковалев побеждает Михалкина техническим нокаутом в седьмом раунде и сохраняет за собой титул чемпиона по версии WBO.

Подробности боя Ковалев – Михалкин. Смотрите также видео седьмого раунда боя Ковалев – Михалкин.

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