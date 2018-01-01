Деревянченко: Я знаю, как победить всех в моем дивизионе

Сергей Деревянченко уверен, что движется в правильном направлении, а в ринге всегда представляет лучших.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко рассказал, что на каждый его бой у него есть план, а также уверен, что знает, как побить любого в своем дивизионе.

По словам боксера, в ринге с собой он всегда представляет лучших.

"Мой прошлый бой против Туреано Джонсоном был первым, в котором я провел все 12 раундов. Я увидел свои ошибки и понял, над чем нужно поработать, а также убедился в том, что мы движемся в правильном направлении.

В ходе подготовки к поединку я всегда представляю себя в ринге с сильнейшими боксерами в моем весе. У меня есть планы на эти бои, планы, благодаря которым я должен победить. Я знаю, как побить их всех.

В Бруклине я выйду в ринг, чтобы показать зрелищный, техничный бокс. Если у меня будет шанс нокаутировать соперника, то я им воспользуюсь. Болельщики должны получить удовольствие", – цитирует Деревянченко Рremier Boxing Champions.

Напомним, поединок Сергея Деревянченко состоится в андеркарде боя Уайлдер - Ортис, где он встретится с Дашоном Джонсоном.

Ранее сообщалось, что Деревянченко оказался легче своего соперника накануне боя.

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