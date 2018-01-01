Переключиться на мобильную версию

Деревянченко: Я знаю, как победить всех в моем дивизионе

Комментариев: 0
Сергей Деревянченко уверен, что движется в правильном направлении, а в ринге всегда представляет лучших.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
instagram.com/sergiy.derevyanchenko

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко рассказал, что на каждый его бой у него есть план, а также уверен, что знает, как побить любого в своем дивизионе. 

По словам боксера, в ринге с собой он всегда представляет лучших.

"Мой прошлый бой против Туреано Джонсоном был первым, в котором я провел все 12 раундов. Я увидел свои ошибки и понял, над чем нужно поработать, а также убедился в том, что мы движемся в правильном направлении. 

В ходе подготовки к поединку я всегда представляю себя в ринге с сильнейшими боксерами в моем весе. У меня есть планы на эти бои, планы, благодаря которым я должен победить. Я знаю, как побить их всех.

В Бруклине я выйду в ринг, чтобы показать зрелищный, техничный бокс. Если у меня будет шанс нокаутировать соперника, то я им воспользуюсь. Болельщики должны получить удовольствие", – цитирует Деревянченко Рremier Boxing Champions.

Напомним, поединок Сергея Деревянченко состоится в андеркарде боя Уайлдер - Ортис, где он встретится с Дашоном Джонсоном.

Ранее сообщалось, что Деревянченко оказался легче своего соперника накануне боя.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Сергей Деревянченко, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь