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Уайлдер хочет нокаутировать Ортиса в третьем раунде

Комментариев: 2
Деонтей Уайлдер намерен доказать, что будет единственным чемпионом в дивизионе.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутирует Луиса Ортиса в третьем раунде, а доказательством тому является цифра 3, которая все время видится боксеру.

"Перед боем с Ортисом я везде вижу цифру "три". Мне кажется, в этом есть смысл, потому что я собираюсь нокаутировать Луиса именно в третьем раунде. Я никому не позволю определить победителя в нашем поединке, поэтому сделаю это своими руками. Я докажу, что буду единственным чемпионом в своей весовой категории", – сказал Уайлдер в интервью Boxingscene.

Напомним, поединок Уайлдер – Ортис состоится в ночь с 3 на 4 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее сообщалось, что Луис Ортис пообещал заставить Кубу гордиться им, победив Деонтея Уайлдера.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс, бой, нокаут
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  03.03.2018, 20:09
Оценка:  +1
петенька
Красавчик, сделай это грубо))))))). Толстяк будет падать громко))))))
muzlik81    03.03.2018, 21:55
Оценка:  +1
muzlik81
Дырявый,ты уже задолбал!
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