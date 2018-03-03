Переключиться на мобильную версию

Виталий Кличко: Меня подкалывали, когда я говорил, что хочу стать чемпионом

Комментариев: 3
Виталий Кличко рассказал, как в детстве мечтал о чемпионском титуле.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
Getty Images

Легендарный боксер Виталий Кличко рассказал о том, как над ним смеялись из-за его желания стать чемпионом мира. Кличко подчеркнул важность желаний человека и целеустремленности.

"Как сейчас помню, в 1986 году я уже занимался боксом. С ребятами после школы мы собрались на кухне и смотрели первый титульный бой Майка Тайсона.

Меня тогда так вдохновил этот бой и я на эмоциях сказал: "Когда вырасту, я побью Тайсона и стану чемпионом мира".

После этого возникла пауза. Все посмотрели на меня, такого худого. Говорят: "Кто, ты?" Вы даже не представляете, как они меня подкалывали. Они не подозревали, что память у меня хорошая и, что я запомнил каждого, кто надо мной шутил.

Прошло 16 лет после этого. Я пригласил их всех в кафе. С собой в сумке я принес тот самый пояс, который держал Майк Тайсон, но он уже принадлежал мне. Спросил у них: "Помните, кто-то подкалывал меня?". Они извинились, говорили, что не думали, что парень из их школы может выиграть пояс, которым владел Тайсон, Ленокс Льюис, Али.

Очень важно мечтать и делать все для того, чтобы мечты реализовались в жизни", - сказал Кличко.

Ранее Виталий Кличко рассказал, как в детстве любил матчи Динамо Киев.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Поделись:
Теги: Виталий Кличко, Майк Тайсон, бокс, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
SEMPENTY    03.03.2018, 22:15
Оценка:  +1
SEMPENTY
Тебе бы лопату в руки, а то по городу пройти нельзя.
гость  (аноним)  03.03.2018, 21:35
Оценка:  +1
гость
И чем же кололи ?
Поветкин  (аноним)  03.03.2018, 19:27
Оценка:  -1
Поветкин
А я стану скоро абсолютным чемпионом мира по версии ВТС (Всемирного таежного союза). Андрюша Рябинский побежал регистрировать))))). Я буду пожизненным чемпом))))). Не имеющим аналоги в мире)))).
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь