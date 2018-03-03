Виталий Кличко: Меня подкалывали, когда я говорил, что хочу стать чемпионом

Виталий Кличко рассказал, как в детстве мечтал о чемпионском титуле.

Легендарный боксер Виталий Кличко рассказал о том, как над ним смеялись из-за его желания стать чемпионом мира. Кличко подчеркнул важность желаний человека и целеустремленности.

"Как сейчас помню, в 1986 году я уже занимался боксом. С ребятами после школы мы собрались на кухне и смотрели первый титульный бой Майка Тайсона.

Меня тогда так вдохновил этот бой и я на эмоциях сказал: "Когда вырасту, я побью Тайсона и стану чемпионом мира".

После этого возникла пауза. Все посмотрели на меня, такого худого. Говорят: "Кто, ты?" Вы даже не представляете, как они меня подкалывали. Они не подозревали, что память у меня хорошая и, что я запомнил каждого, кто надо мной шутил.

Прошло 16 лет после этого. Я пригласил их всех в кафе. С собой в сумке я принес тот самый пояс, который держал Майк Тайсон, но он уже принадлежал мне. Спросил у них: "Помните, кто-то подкалывал меня?". Они извинились, говорили, что не думали, что парень из их школы может выиграть пояс, которым владел Тайсон, Ленокс Льюис, Али.

Очень важно мечтать и делать все для того, чтобы мечты реализовались в жизни", - сказал Кличко.

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