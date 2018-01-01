Постол: Когда залечу травму, мне снова организуют титульный бой

Виктор Постол вернулся в Украину из США, после отмены поединка и рассказал о своих ближайших планах.

Украинский боксер Виктор Постол готов вернуться к боксу, когда залечит травму. Боксер ожидает титульного поединка после своего возвращения.

"Сейчас я вернулся из США, потому что травмировал палец и бой с Програйсом отменили. Я залечу травму и буду снова боксировать. Мне сделают рейтинговый бой и я постараюсь опять выйти на титульный поединок.

Сейчас в Украине профессиональный бокс очень развит. У нас много чемпионов. Думаю, в дальнейшем он будет развиваться еще лучше.

Да, Усик и Ломаченко – они уже звезды. Сейчас Гвоздик, Деревянченко и еще многие наши боксеры близки к этому", – сказал Виктор Постол.

Ранее сообщалось, что Виктор Постол занял четвертое место в рейтинге WBC.

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