Переключиться на мобильную версию

Постол: Когда залечу травму, мне снова организуют титульный бой

Комментариев: 0
Виктор Постол вернулся в Украину из США, после отмены поединка и рассказал о своих ближайших планах.
Виктор Постол
Виктор Постол
instagram.com/icemanpostol

Украинский боксер Виктор Постол готов вернуться к боксу, когда залечит травму. Боксер ожидает титульного поединка после своего возвращения.

"Сейчас я вернулся из США, потому что травмировал палец и бой с Програйсом отменили. Я залечу травму и буду снова боксировать. Мне сделают рейтинговый бой и я постараюсь опять выйти на титульный поединок.

Сейчас в Украине профессиональный бокс очень развит. У нас много чемпионов. Думаю, в дальнейшем он будет развиваться еще лучше.

Да, Усик и Ломаченко – они уже звезды. Сейчас Гвоздик, Деревянченко и еще многие наши боксеры близки к этому", – сказал Виктор Постол.

Ранее сообщалось, что Виктор Постол занял четвертое место в рейтинге WBC.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Виктор Постол, бокс, бой, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь