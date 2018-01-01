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Ортис: Я собираюсь победить Уайлдера, заставить Кубу гордиться мной

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Луис Ортис поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Деонтеем Уайлдером.
Луис Ортис
Луис Ортис
Getty Images

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис прокомментировал грядущий бой против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

"Настало мое время, это будет большой победой. Этот вечер будет крупным событием для всего кубинского бокса. И я собираюсь победить, заставить мою страну гордиться мной. Это не видеоигра. Ему предстоит выйти со мной на ринг в субботу вечером. Я не упущу такую возможность. Могу стать первым кубинцем и первым латиноамериканцем, родившимся за пределами страны, который завоевал титул чемпиона мира. Я не собираюсь отступать", – цитирует Луиса Ортиса BoxingScene.

Напомним, поединок Уайлдер – Ортис состоится 3 марта в Бруклине (США). На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 4 марта в 06:00 по киевскому времени.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бой
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