Ортис: Я собираюсь победить Уайлдера, заставить Кубу гордиться мной

Луис Ортис поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Деонтеем Уайлдером.

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис прокомментировал грядущий бой против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

"Настало мое время, это будет большой победой. Этот вечер будет крупным событием для всего кубинского бокса. И я собираюсь победить, заставить мою страну гордиться мной. Это не видеоигра. Ему предстоит выйти со мной на ринг в субботу вечером. Я не упущу такую возможность. Могу стать первым кубинцем и первым латиноамериканцем, родившимся за пределами страны, который завоевал титул чемпиона мира. Я не собираюсь отступать", – цитирует Луиса Ортиса BoxingScene.

Напомним, поединок Уайлдер – Ортис состоится 3 марта в Бруклине (США). На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 4 марта в 06:00 по киевскому времени.

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