Уайлдер: Дал второй шанс Ортису как отец – отцу

Американец рассказал о причинах, которые сподвигли его согласиться на бой с Луисом Ортисом.

"У меня и Луиса есть сходство, у нас есть кое-что общее. Это наши дети. Вы знаете историю о том, что у него есть дочь, вы знаете, что у меня так же есть дочь. Поэтому я подумал – а почему бы не дать Луису второй шанс, ведь он пытается поддержать свою семью так же, как я пытаюсь поддержать свою. Поэтому, как отец отцу я дал ему второй шанс", – приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.

Также американский боксер подчеркнул, что разница в весе между ним и его соперником ничего не значит.

"Я дам всему миру понять, что вес ничего не значит, все это на уровне психологии. Я много раз говорил о том, что я выбивал дурь из своих соперников, и именно это я собираюсь сделать в субботу. У меня все в полном порядке, и я не могу дождаться боя. На бумаге Ортис выглядит хорошо, но он никогда не сталкивался с кем-то вроде меня, с парнем, у которого больше инстинкта убийцы, чем у него. Он никогда не сталкивался с тем, кто может и хочет оторвать его голову. Я лучший, и я готов доказать всем, что я являюсь лучшим во всем мире".

Напомним, поединок Уайлдер – Ортис состоится 3 марта в Бруклине (США). На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 4 марта в 06:00 по киевскому времени.

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