Кучер оказался легче Ларены

Состоялась церемония взвешивания перед боем Кучер – Ларена.

Украинский тяжеловес Дмитрий Кучер проведет титульный бой с чемпионом по версии IBO Кевином Лареной. Перед поединком состоялась традиционная церемония взвешивания.

На взвешивании украинец оказался немного легче своего оппонента. Вес Кучера составил 90,2 кг, вес Ларены – 90,3 кг.

Поединок Кучер – Ларена состоится 3 марта в Йоханнесбурге (ЮАР). Ранее украинец рассказал о своей подготовке к поединку против Ларены, а также о главном преимуществе над оппонентом.

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