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Ковалев перевесил Михалкина, Бивол оказался тяжелее Барреры

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Прошла традиционная церемония взвешивания перед боями Ковалев – Михалкин и Бивол – Баррера.
Сергей Ковалев (слева) и Игорь Михалкин
Сергей Ковалев (слева) и Игорь Михалкин
Boxingscene.com

В субботу, 3-го марта, в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden в рамках вечера бокса пройдут два титульных поединка. Сергей Ковалев будет защищать чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе в поединке против Игоря Михалкина. Также Дмитрий Биволл и Салливан Баррера поспорят за пояс чемпиона по версии WBA.

Перед поединками состоялась традиционная пресс-конференция, а также церемония взвешивания. По итогам взвешивания Ковалев оказался значительно тяжелее Михалкина: вес Сергея составил 79,1 кг, в то время как Игорь потянул на 78,2 кг.

Также Дмитрий Бивол перевесил своего оппонента Салливана Барреру. Вес россиянина составил 79,1 кг, а вот кубинец оказался легче – 78,7 кг.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ковалев – Михалкин, которая начнется 4 марта в 05:00 по киевскому времени. 

Читайте анонс боя между Ковалевым и Михалкиным, а также поединка Бивол – Баррера

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Игорь Михалкин, Дмитрий Бивол, Салливан Баррера, взвешивание
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