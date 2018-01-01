Ортис оказался намного тяжелее Уайлдера

Состоялась церемония взвешивания перед боем Уалдер - Ортис.

В Бруклине накануне титульного поединка в супертяжелом весе между чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом состоялась официальная церемония взвешивания.

По ее итогам Ортис оказался значительно тяжелее оппонента: кубинец показал на весах 109,4 кг, в то время как Уайлдер потянул на 97,4 кг.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 4 марта в 06:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

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