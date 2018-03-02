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Ковалев: Уорд для меня – никто

Комментариев: 1
Сергей Ковалев назвал Андре Уорда фальшивым чемпионом.
Сергей Ковалев и Андре Уорд
Сергей Ковалев и Андре Уорд
Boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал недавние высказывания своего бывшего соперника Андре Уорда, который посоветовал россиянину забыть о возможности организации их третьего поединка.

“Черт с ним. Я не хочу говорить о Уорде. Для меня он никто. Он ненастоящий, фальшивый чемпион. Он победил меня не только благодаря боксу, но и благодаря играм разума.

Против меня боролась вся его команда. Его команда сделала прекрасную работу, в том числе и во время боя“, – цитирует Ковалева BoxingScene.

Напомним, Сергей Ковалев проведет следующий бой против Игоря Михалкина 4 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя

Смотри также видео с лучшими ударами Сергея Ковалева.

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Теги: Сергей Ковалев, бокс, Андре Уорд
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Комментариев (1)
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Костыль  (аноним)  02.03.2018, 22:19
Оценка:  0
Костыль
Сергей, не мели куйни и не перестань гнать истерику. Это не достойно чемпиона. Прийми поражение, сделай выводы и двигайся вперед. У тебя есть для этого возможности.
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