Ковалев: Уорд для меня – никто

Сергей Ковалев назвал Андре Уорда фальшивым чемпионом.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал недавние высказывания своего бывшего соперника Андре Уорда, который посоветовал россиянину забыть о возможности организации их третьего поединка.

“Черт с ним. Я не хочу говорить о Уорде. Для меня он никто. Он ненастоящий, фальшивый чемпион. Он победил меня не только благодаря боксу, но и благодаря играм разума.

Против меня боролась вся его команда. Его команда сделала прекрасную работу, в том числе и во время боя“, – цитирует Ковалева BoxingScene.

Напомним, Сергей Ковалев проведет следующий бой против Игоря Михалкина 4 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

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