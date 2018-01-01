Бриедис лишился тренера после поражения от Усика

Тренер Майриса Бриедиса покинул команду латвийского боксера.

Латвийский боксер Майрис Бриедис вынужден искать нового тренера, так как его бывший наставник Сандис Клейнс решил покинуть команду после поражения от Александра Усика в полуфинале WBSS:

"Сандис уже не будет со мной вместе на протяжении всего времени. Я в поисках нового тренера. Я уважаю его решение, а сам думаю, что буду боксировать еще 3-4 года на профессиональном ринге. Сейчас, когда я достиг топ-уровня, заканчивать карьеру было бы неправильно. Я со своей командой иду дальше и теперь задача – найти хорошего тренера, который сможет меня вести дальше. Пока цель найти того, кто готов приехать все-таки сюда и работать здесь", – приводит слова Бриедиса ресурс Аllboxing.

Ранее менеджер Бриедиса заявил, что Майрис побьет Александра Усика, если удастся организовать бой-реванш. Также Усик рассказал, при каких условиях проведет бой-реванш с Бриедисом.

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