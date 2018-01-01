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Хирн: Пусть Уайлдер мне позвонит и мы легко договоримся о бое с Джошуа

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Эдди Хирн заверил, что нет никаких сложностей в организации поединка Джошуа - Уайлдер.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что сложности в организации поединка его подопечного с Деонтеем Уайлдером состояла в том, что американец требовал равного разделения гонорара. Команда британского чемпиона считала это несправедливым, так как у Уайлдера один титул, а у Джошуа - три. По словам Хирна, теперь ситуация изменилась.

"Энтони будет только рад встретиться с Деонтеем хоть в следующем поединке. Но хочет разделить гонорар 50 на 50, а это несправедливо. У него есть один титул, а у нас их три. Теперь он говорит, что согласен на любое распределение денег, с условием, что будет опция реванша. У нас с этим нет проблем, пусть позвонит мне. Это будет очень просто, мы сможем обсудить это за чашкой кофе", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее Уайлдер заявлял, что годами не может организовать поединок с Джошуа. По словам Хирна, следующий бой Джошуа может быть уже летом.

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Теги: Энтони Джошуа, Эдди Хирн, Деонтей Уайлдер, бокс
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