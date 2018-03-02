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Уайлдер – Ортис: видео битвы взглядов

Комментариев: 3
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис долго сражались в дуэли взглядов.
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис
кадр из видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер попробует защитить свой титул в бою против Луиса Ортиса.

Боксеры встретились на пресс-конференции, где провели битву взглядов. Соперники долго смотрели друг на друга, затем начали перекидываться словами и так завелись, что американец еще долго кричал что-то вслед кубинцу, который уже ушел.

Напомним, бой Уайлдер – Ортис состоится 4 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее американец пообещал доказать, что он лучший в дивизионе.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс, бой
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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  02.03.2018, 12:22
Оценка:  0
русский
Поветкин не будет нюхать ни чьи трусы. Вы поняли это ? Уайлдер или Джошуа Сашу просто грубо нокаутируют, предварительно превратив его лицо в кровавое месиво. А потом я сверху пердну ему в морду млять. Я перднул, твою дивизию. Гы, гы, гы.
Peyot    02.03.2018, 12:06
Оценка:  0
Peyot
Ортиз очень крепкий парень! У Уайлдера сильных соперников почти не было. Будет интересно посмореть! Жаль за бой со стероидным наркоманом пипеткиным никто не заплатит. ыло бы приятно посмотреть как он еще и у других чемпоинов будет трусы нюхать по 12 раундов!
B1gChanse    02.03.2018, 11:54
Оценка:  +2
B1gChanse
пояс пару раз с плеча слетел в Уайлдера, потеряет наверно
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