Уайлдер – Ортис: видео битвы взглядов
Деонтей Уайлдер и Луис Ортис долго сражались в дуэли взглядов.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер попробует защитить свой титул в бою против Луиса Ортиса.
Боксеры встретились на пресс-конференции, где провели битву взглядов. Соперники долго смотрели друг на друга, затем начали перекидываться словами и так завелись, что американец еще долго кричал что-то вслед кубинцу, который уже ушел.
Напомним, бой Уайлдер – Ортис состоится 4 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.
Ранее американец пообещал доказать, что он лучший в дивизионе.
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