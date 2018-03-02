Уайлдер – Ортис: видео битвы взглядов

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис долго сражались в дуэли взглядов.

Деонтей Уайлдер и Луис Ортис кадр из видео

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер попробует защитить свой титул в бою против Луиса Ортиса.

Боксеры встретились на пресс-конференции, где провели битву взглядов. Соперники долго смотрели друг на друга, затем начали перекидываться словами и так завелись, что американец еще долго кричал что-то вслед кубинцу, который уже ушел.

Напомним, бой Уайлдер – Ортис состоится 4 марта. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее американец пообещал доказать, что он лучший в дивизионе.

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