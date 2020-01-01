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Уайлдер: Я докажу миру, что являюсь лучшим

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Деонтей Уайлдер не сомневается в своей победе над Ортисом.
Деонте Уайлдер и Луис Ортис
Деонте Уайлдер и Луис Ортис
BoxingScene.com

Чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер на пресс-конференции в очередной раз заявил, что его поединок 3 марта против кубинца Луиса Ортиса, по прозвищу Кинг-Конг, не продлится всю дистанцию.

"Я уже давно был готов к этому. Я докажу миру, что являюсь лучшим. Ведь поэтому я и дал эту возможность Ортису снова. Он говорит, что он настоящий Кинг Конг, но Кинг-Конг знает, что происходит, когда он приезжает в Нью-Йорк.

Мне не нужно никакой дополнительной мотивации. Луису Ортису не нужно ничего говорить, чтобы мотивировать меня. У меня есть мой инстинкт убийцы. Независимо от того, что люди говорят или что собираются делать, я всегда выполняю то, что обещаю. Я лучший в мире. Я говорил это годами. Впереди у меня большой тест. Бой, который ждали фанаты. Я пройду этот тест", - заявил Уайлдер.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 4 марта в 06:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
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