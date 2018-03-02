Генсек Федерации бокса Киева: Не хотел бы, чтобы Гассиев выиграл

Александр Негода рассказал, что думает о предстоящем бое Усик - Гассиев.

Генеральный секретарь Федерации бокса Киева Александр Негода объяснил, почему не хотел бы победы Мурата Гассиева в финале WBSS против Александра Усик и рассказал, какую роль будет играть тренер украинца во время боя.

"Не хотел бы, чтобы выиграл Гассиев только по одной причине - не потому что я плохо к нему отношусь, я к нему хорошо отношусь. Он классный спортсмен, молодой, дерзкий и дисциплинированный. Я не хотел бы, чтобы эту тему перевернули в политическую плоскость, что никому не нужно. Будут считать, что два народа дерутся между собой.

Что касается самого боя. Думаю, он для Саши будет еще тяжелее. Но, я надеюсь, что он подготовится. Саша - очень дисциплинированный боец. Для бойца очень большую роль играет угол, там у него Сергей (Ватаманюк - ред). Это - тот человек, который сделает все от него зависящее, чтобы Саша вышел на пике формы в ринг. Главное, чтобы Саша слышал угол и Сережу. Сережа - самородок и от него очень много будет зависеть как от тренера", - сказал Негода в интервью Luckypunchnet.

Ранее сообщалось, что Александр Усик начал подготовку к бою с Гассиевым в Барселоне.

Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Усик встретится с россиянином Муратом Гассиевым 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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