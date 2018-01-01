Бивол – Баррера: анонс боя

В Нью-Йорке 3 марта Бивол и Баррера сразятся за чемпионский пояс в полутяжелом весе по версии WBA.

Внимание боксерского мира в эти выходные будет приковано к Нью-Йорку, где состоится два крупных шоу – в одном на ринг выйдет Деонтей Уайлдер, во втором в главном бою мы увидим Сергея Ковалева.

Но в каждом из главных боев шоу есть фаворит, поражение которого станет сенсацией, зато есть еще один чемпионский бой, в котором фаворит не так явен и который обещает стать едва ли не самым интересным в уик-энд.

Россиянин Дмитрий Бивол (12-0, 10 КО) в андеркарте боя Ковалев – Михалкин проведет обязательную защиту своего пояса WBA. На пути у него станет крепкий кубинец Салливан Баррера (21-1, 14 КО), которому также предлагала бой на этом шоу команда Ковалева, но он предпочел питерца.

Бивол еще в конце прошлого года был лишь временным чемпионом WBA, но после ухода из спорта Андре Уорда, был повышен до статуса обычного чемпиона, и первую защиту он провел в ноябре, за один раунд разобравшись с Трентом Бродхерстом.

Баррера, безусловно, более серьезный соперник для Бивола и он станет серьезной проверкой для чемпиона. Кубинец - грамотный, опытный и обученный боксер, хоть и без какой-то изюминки.

Нет никаких сомнений, что Дмитрию Биволу предстоит действительно трудный бой. Упорный, вязкий и тяжелый поединок, в котором кубинец выиграет, скорее всего, не один раунд.

Но все же фаворитом боя будет россиянин. Баррера хоть и выиграл последние свои поединки, но в двух крайних оказывался на настиле ринга, в том числе после ударов украинца Вячеслава Шабранского, поэтому пропускает он часто, а Дмитрий способен сильно ударить.

Прогноз iSport.ua: досрочная победа Бивола во второй половине боя

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

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