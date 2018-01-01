Ортис: Я нокаутирую Уайлдера

Кубинца Ортиса не беспокоит статус аутсайдера в бою с Уайлдером.

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис перед поединком с Деонтеем Уалдером на пресс-конференции заявил, что не беспокоится о том, что его соперника считают фаворитом.

"Я в приподнятом настроении и полностью готов к субботнему бою. Статус аутсайдера меня абсолютно не беспокоит, я нокаутирую Уайлдера.

Я долго ждал, но время пришло и сейчас я с нетерпением жду выхода на ринг. Я здесь для того, чтобы забрать титула чемпиона мира. Завоевание титула - единственное, что у меня на уме сейчас. Я - чемпион. В субботу вечером я покажу всем, почему я так говорю", - заявил Ортис.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 4 марта в 06:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

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