Усик: Кричать "Слава Украине!" – это не патриотизм

Украинский боксер поделился своим видением проявления патриотизма.

Чемпион мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик рассказал, что для него означает патриотизм.

"Патриотизм – это четкое понимание, почему мы должны жить хуже, чем другие (смеется). По крайне мере кричать "Слава Украине!" – не является патриотизмом. Патриотизм – когда ты молча сидишь дома на диване, смотришь по телевизору условно Олимпийские игры. И когда твой соотечественник выигрывает, ты наблюдаешь за ним, как его награждают, надевают медаль, играет гимн, а ты молча встаешь. И делаешь это втихаря, а не на публику. Вот это является патриотизмом.

Как вообще возникают идеи поехать на передовую в зону АТО? Я шесть лет служил по контракту в погранвойсках, когда мы еще боксировали по аматорам. И у меня осталось очень много знакомых ребят, пограничников, с которыми я до сих пор поддерживаю дружеские отношения. Еще там есть старший товарищ, с которым я дружу. Цель поездки – поддержать ребят морально. Мы духовно общаемся с ними, сидим чай пьем, кушаем.

Их просто нужно поддержать обычным вниманием. Я это делаю не потому, что хочу, чтобы это показали по телевизору. Если взять мои соцсети, то я не кричу, что поехал в зону АТО. Мне не нужно на этом пиариться. Я не бью себя в грудь и не говорю: смотрите, куда я поехал! Я еду к людям.

Присутствовал ли страх? Там опасно. Когда я крайний раз был, то там стреляли. И меня ребята брали за голову и прикрывали. Но страха не было. Я не знаю почему, но как-то спокойно было. Когда туда собирался, то мы сходили в церковь, помолились, поблагодарили Бога и я поехал. Понимаю, что это очень опасно там находиться. Потому что мы на передке, на "нуле". Но ребята внушают спокойствие, страха нет.

Они мне пишут после поездок: "Сань, спасибо тебе, растормошил, мы отвлеклись чуть-чуть". Знаете, человеческих качеств никто не отменял. Ты можешь быть человеком или паскудой. Мне второй вариант не нравится. Я выбираю быть человеком", – сказал Усик в интервью Обозревателю.

Ранее сообщалось, что Усик начнет подготовку к бою с Гассиевым в Испании.

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