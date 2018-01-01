Бивол - Баррера: где смотреть бой

Дмитрий Бивол проведет поединок с Салливаном Баррерой. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Бивол - Баррера 3 марта.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 3 марта в Нью-Йорке проведет бой против кубинского боксера Салливана Барреры.

В Украине поединок Бивол - Баррера не планируют показывать. Его можно будет посмотреть на российском Первом канале, а также американском HBO. Ориентировочное время начала боя 4 марта в 05:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!