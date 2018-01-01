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Бивол - Баррера: где смотреть бой

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Дмитрий Бивол проведет поединок с Салливаном Баррерой. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Бивол - Баррера 3 марта.
Где смотреть бой Бивол - Баррера
Где смотреть бой Бивол - Баррера
Boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 3 марта в Нью-Йорке проведет бой против кубинского боксера Салливана Барреры.

В Украине поединок Бивол - Баррера не планируют показывать. Его можно будет посмотреть на российском Первом канале, а также американском HBO. Ориентировочное время начала боя 4 марта в 05:00 по киевскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы боксеров на успех в данном противостоянии.

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Теги: Салливан Баррера, Дмитрий Бивол, бокс
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