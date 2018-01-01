Головкин и Альварес отметились странным рукопожатием
Курьезный случай произошел в конце пресс-конференции боя-реванша Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в Лос-Анджелесе.
После окончания основной части мероприятия перед тем как разойтись, Геннадий и Сауль решили пожать друг другу руки, однако не поняли друг друга: Головкин решил традиционно пожать руку, тогда как Альварес решил стукнуться кулаками, потом спортсмены поменялись ролями, но все же отнеслись к ситуации с улыбкой и провели рукопожатие.
Until May 5 🔥 #CaneloGGG2 #CincoDeMayo #NoJudges pic.twitter.com/9YszIT2trP— Golden Boy Boxing (@GoldenBoyBoxing) 28 февраля 2018 г.
Бой-реванш Головкин – Альварес состоится 5 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.
Ранее Геннадий Головкин заявил, что нокаутирует Альвареса, чтобы не давать шанс судьям объявить ничью.
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