Головкин и Альварес отметились странным рукопожатием

Головкин и Альварес запутались при рукопожатии после дуэли взглядов.

Курьезный случай произошел в конце пресс-конференции боя-реванша Геннадия Головкина и Сауля Альвареса в Лос-Анджелесе.

После окончания основной части мероприятия перед тем как разойтись, Геннадий и Сауль решили пожать друг другу руки, однако не поняли друг друга: Головкин решил традиционно пожать руку, тогда как Альварес решил стукнуться кулаками, потом спортсмены поменялись ролями, но все же отнеслись к ситуации с улыбкой и провели рукопожатие.

Бой-реванш Головкин – Альварес состоится 5 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena.

Ранее Геннадий Головкин заявил, что нокаутирует Альвареса, чтобы не давать шанс судьям объявить ничью.

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