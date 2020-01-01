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Боксер съел крысу, приготовленную мамой, после своей победы

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Мама встретила боксера в аэропорту с любимым лакомством сына.
Боксер съел крысу, приготовленную мамой, после своей победы
Боксер съел крысу, приготовленную мамой, после своей победы
Boxingscene.com

Тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи добыл титул чемпиона WBC в наилегчайшем весе, победив мексиканца Хуана Франсиско Эстрада.

В аэропорту Срисакета встретили болельщики журналисты и родная мама, которая приготовила любимые лакомства сына. Боксер прямо в аэропорту подкрепился рисом с красными муравьями, жареными голубями, а также главным и любимым блюдом новоиспеченного чемпиона – зажаренной крысой. 

 

Фото - BoxingScene

Ранее сообщалось, что мексиканец Нери лишился титула WBC в легчайшем весе на процедуре взвешивания.

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Теги: бокс, крыса, WBC
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