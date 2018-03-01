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Бивол - Баррера: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Бивол фаворит боя против Барреры по мнению букмекеров.
Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол
BoxingScene.com

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол 3 марта в Нью-Йорке проведет бой против кубинского боксера Салливана Барреры.

По мнению букмекеров, фаворитом боя является Дмитрий Бивол.

Ставки на победу Бивола принимаются с коэффициентом 1,15. А показатели на успех его соперника достигают уровня 5,50. При этом ничья оценивается котировкой 26,00.

Смотрите также ставки букмекеров и прогноз на бой Уайлдер - Ортис.

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Теги: Салливан Баррера, Дмитрий Бивол, бокс
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