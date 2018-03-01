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Гассиев: В поединке с Усиком я буду готов ко всему

Комментариев: 1
Мурат Гассиев считает, что победить Усика ему поможет тренер.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
Boxingscene.com

​​Чемпион мира по версии IBF и WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал, чего можно ожидать от Александра Усика в финал Всемирной боксерской суперсерии.

"В нашем весе победить досрочно может любой боксер. А что касается защиты Усика и его тактических особенностей, моя задача - слушать своего тренера, нарабатывать комбинации, выполнять то, что он говорит. Подойти к бою готовым, самое главное - морально и физически.

Выйдем на первый раунд, а потом будем смотреть по обстоятельствам. Я буду готов ко всему", - отметил Гассиев в интервью Федерации бокса России.

Напомним, Мурат Гассиев будет готовиться к бою с Усиком в США.

Ранее Александр Усик поделился мнением о своем сопернике Мурате Гассиеве.

Напомним, финал Всемирной боксерской суперсерии, в котором Усик встретится с россиянином Муратом Гассиевым 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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Теги: Александр Усик, Мурат Гассиев, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
SEMPENTY    01.03.2018, 20:39
Оценка:  +2
SEMPENTY
А о чем тут собственно спорить? Это финал. Тут слабых соперников не бывает.
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