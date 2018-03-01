Ломаченко: Страну знают по спортсменам, спорт – визитная карточка

Василий Ломаченко рассказал, что в поединке с Орландо Солидо пропустил около сорока ударов "ниже пояса".

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, почему не может объединить пояса, сколько пропустил ударов от Орландо Солидо "ниже пояса", а также о ставках на бокс:

"Есть три чемпиона помимо меня. Один находится у Golden Boy Promotions (Мигель Берчельт – прим. ред.), и Top Rank с ними не может договориться. Второй – сам не хочет. Он не верит, что сможет выиграть. Третий не имеет право выйти и боксировать на телеканале ESPN, точно также как я не имею права пойти на Showtime сейчас. Лично меня такие нюансы не радуют.

Для меня бокс – это состязания, соревнования. Мне интересно на самом деле выяснить, кто лучший.

Сколько ударов Солидо нанес "ниже пояса"? Я не считал, но видел видео, где насчитали больше 40. Там были удары "ниже пояса", но "рабочая" часть была защищена, боли не чувствовал. Больно было после ударов в бедра, косточки сбоку.

Ставки на бокс? Да, мы постоянно ставим. Как правило, после тренировки собираемся у меня, жарим мясо. Приходят Гвоздик, Беспутин, Митрофанов, вместе смотрим бокс. Нас где-то 10 человек, и мы между собой делаем ставки, в каком раунде победит тот или иной боксер. Ставим по 5-10 долларов. Но я еще ничего не выиграл.

Топ-5 в номинации "Гордость Украины"? Усатый (Александр Усик – прим. ред.), братья Кличко, еще бы Андрея Шевченко поставил и Ольгу Харлан. Страну знают по спортсменам, спорт – визитная карточка", – сказал Ломаченко в интервью шоу ОТДУШИВДУШУ.

Ранее менеджер Ломаченко рассказал, когда станет известно имя следующего соперника украинца, а также заявил, что боксер в 2018 году проведет три поединка.

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