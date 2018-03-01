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Ломаченко: Страну знают по спортсменам, спорт – визитная карточка

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Василий Ломаченко рассказал, что в поединке с Орландо Солидо пропустил около сорока ударов "ниже пояса".
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко рассказал, почему не может объединить пояса, сколько пропустил ударов от Орландо Солидо "ниже пояса", а также о ставках на бокс:

"Есть три чемпиона помимо меня. Один находится у Golden Boy Promotions (Мигель Берчельт – прим. ред.), и Top Rank с ними не может договориться. Второй – сам не хочет. Он не верит, что сможет выиграть. Третий не имеет право выйти и боксировать на телеканале ESPN, точно также как я не имею права пойти на Showtime сейчас. Лично меня такие нюансы не радуют.
Для меня бокс – это состязания, соревнования. Мне интересно на самом деле выяснить, кто лучший.

Сколько ударов Солидо нанес "ниже пояса"? Я не считал, но видел видео, где насчитали больше 40. Там были удары "ниже пояса", но "рабочая" часть была защищена, боли не чувствовал. Больно было после ударов в бедра, косточки сбоку.

Ставки на бокс? Да, мы постоянно ставим. Как правило, после тренировки собираемся у меня, жарим мясо. Приходят Гвоздик, Беспутин, Митрофанов, вместе смотрим бокс. Нас где-то 10 человек, и мы между собой делаем ставки, в каком раунде победит тот или иной боксер. Ставим по 5-10 долларов. Но я еще ничего не выиграл.

Топ-5 в номинации "Гордость Украины"? Усатый (Александр Усик – прим. ред.), братья Кличко, еще бы Андрея Шевченко поставил и Ольгу Харлан. Страну знают по спортсменам, спорт – визитная карточка", – сказал Ломаченко в интервью шоу ОТДУШИВДУШУ.

Ранее менеджер Ломаченко рассказал, когда станет известно имя следующего соперника украинца, а также заявил, что боксер в 2018 году проведет три поединка. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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