Уайлдер – Ортис: онлайн трансляция боя

Деонтей Уайлдер проведет поединок с Луисом Ортисом. Онлайн трансляция боя Уайлдер – Ортис начнется 4 марта в 06:00 по киевскому времени.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер 3 марта проведет защиту титула против Луиса Ортиса. Бой состоится 3 марта в Бруклине (США).

Напомним, изначально данный поединок должен был пройти 4 ноября 2017 года, однако был отменен из-за проваленного кубинцем допинг-теста.

Букмекеры считают "Бронзового бомбардировщика" фаворитом противостояния, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,33. Успех представителя Кубы оценивается в 3,25. А ничейный результат – 34,0.

Последние бои Деонтей Уайлдера (39-0, 38 КО):

04.11.2017 Уайлдер Стиверн КО1 в пользу Уайлдера 25.02.2017 Уайлдер Вашингтон TKO5 в пользу Уайлдера 16.07.2016 Уайлдер Арреола RTD8 в пользу Уайлдера 16.01.2016 Уайлдер Шпилька KO9 в пользу Уайлдера 26.09.2015 Уайлдер Дюапа TKO11 в пользу Уайлдера

Последние бои Луиса Ортиса (28-0-2, 24 КО):

08.12.2017 Ортис Мартц KO2 в пользу Ортиса 10.12.2016 Ортис Аллен TKO7 в пользу Ортиса 12.11.2016 Ортис Скотт UD12 в пользу Ортиса 05.03.2016 Ортис Томпсон KO6 в пользу Ортиса 19.12.2015 Ортис Дженнингс TKO7 в пользу Ортиса

В Украине бой Уайлдер – Ортис не планируют показывать. Поединок можно будет посмотреть на американском телеканале Showtime.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 4-го марта, начиная с 06:00 по киевскому времени.

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