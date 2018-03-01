Уайлдер – Ортис: онлайн трансляция боя
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер 3 марта проведет защиту титула против Луиса Ортиса. Бой состоится 3 марта в Бруклине (США).
Напомним, изначально данный поединок должен был пройти 4 ноября 2017 года, однако был отменен из-за проваленного кубинцем допинг-теста.
Букмекеры считают "Бронзового бомбардировщика" фаворитом противостояния, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,33. Успех представителя Кубы оценивается в 3,25. А ничейный результат – 34,0.
Последние бои Деонтей Уайлдера (39-0, 38 КО):
|04.11.2017
|Уайлдер
|Стиверн
|КО1 в пользу Уайлдера
|25.02.2017
|Уайлдер
|Вашингтон
|TKO5 в пользу Уайлдера
|16.07.2016
|Уайлдер
|Арреола
|RTD8 в пользу Уайлдера
|16.01.2016
|Уайлдер
|Шпилька
|KO9 в пользу Уайлдера
|26.09.2015
|Уайлдер
|Дюапа
|TKO11 в пользу Уайлдера
Последние бои Луиса Ортиса (28-0-2, 24 КО):
|08.12.2017
|Ортис
|Мартц
|KO2 в пользу Ортиса
|10.12.2016
|Ортис
|Аллен
|TKO7 в пользу Ортиса
|12.11.2016
|Ортис
|Скотт
|UD12 в пользу Ортиса
|05.03.2016
|Ортис
|Томпсон
|KO6 в пользу Ортиса
|19.12.2015
|Ортис
|Дженнингс
|TKO7 в пользу Ортиса
В Украине бой Уайлдер – Ортис не планируют показывать. Поединок можно будет посмотреть на американском телеканале Showtime.
Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 4-го марта, начиная с 06:00 по киевскому времени.
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