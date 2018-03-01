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Уайлдер – Ортис: онлайн трансляция боя

Комментариев: 2
Деонтей Уайлдер проведет поединок с Луисом Ортисом. Онлайн трансляция боя Уайлдер – Ортис начнется 4 марта в 06:00 по киевскому времени.
Онлайн трансляция боя Уайлдер – Ортис
Онлайн трансляция боя Уайлдер – Ортис
sho.com

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер 3 марта проведет защиту титула против Луиса Ортиса. Бой состоится 3 марта в Бруклине (США).

Напомним, изначально данный поединок должен был пройти 4 ноября 2017 года, однако был отменен из-за проваленного кубинцем допинг-теста.

Букмекеры считают "Бронзового бомбардировщика" фаворитом противостояния, принимая ставки на его победу с коэффициентом 1,33. Успех представителя Кубы оценивается в 3,25. А ничейный результат – 34,0.

Последние бои Деонтей Уайлдера (39-0, 38 КО):

04.11.2017УайлдерСтивернКО1 в пользу Уайлдера
25.02.2017УайлдерВашингтонTKO5 в пользу Уайлдера
16.07.2016УайлдерАрреолаRTD8 в пользу Уайлдера
16.01.2016УайлдерШпилькаKO9 в пользу Уайлдера
26.09.2015УайлдерДюапаTKO11 в пользу Уайлдера

Последние бои Луиса Ортиса (28-0-2, 24 КО):

08.12.2017ОртисМартцKO2 в пользу Ортиса
10.12.2016ОртисАлленTKO7 в пользу Ортиса
12.11.2016ОртисСкоттUD12 в пользу Ортиса
05.03.2016ОртисТомпсонKO6 в пользу Ортиса
19.12.2015ОртисДженнингсTKO7 в пользу Ортиса

В Украине бой Уайлдер – Ортис не планируют показывать. Поединок можно будет посмотреть на американском телеканале Showtime.

Также на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая будет доступна в этой статье 4-го марта, начиная с 06:00 по киевскому времени.

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Теги: Деонтей Уайлдер, бокс, Луис Ортис, бой, онлайн трансляция
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Комментариев (2)
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Dimonchik15    03.03.2018, 11:47
Оценка:  0
Dimonchik15
Где смотреть трансляцию ?
фрэнк  (аноним)  01.03.2018, 15:07
Оценка:  0
фрэнк
Я думаю что Ортис проиграет но я буду болеть за него !!!
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